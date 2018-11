POL-COE: Nottuln, Baumberg/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Auf dem Wandererparkplatz oberhalb der Steverburg hatte ein 65-jähriger Havixbecker seinen Opel Meriva am Freitag, 23.11.2018 zwischen 10 Uhr und 10.50 Uhr geparkt. Bei seiner Rückkehr in Havixbeck stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell