POL-COE: Senden, Bösensell, Kley/ Stalltür aus den Angeln gehoben und Werkzeug gestohlen

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 21.11.2018, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 22.11.2018, 14.30 Uhr hoben Unbekannte in der Bauernschaft Kley in Bösensell eine Stalltür aus den Angeln und gelangten so in den zum Lagerraum umfunktionierten Stall. Hieraus stahlen sie mehrere Werkzeugmaschinen der Marken Makita und Bosch. Anschließend setzten die Täter die Doppeltür wieder ein. Mit einer vor dem Gebäude stehenden Badewanne voll Altmetall und einem alten Heizkessel verschwanden die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

