POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Griff in Spielhallenkasse wird zum Räuberischen Diebstahl

Coesfeld (ots) - Ein Räuberischer Diebstahl wurde der Polizei in Dülmen am Freitag, 23.11.2018 gegen 01.20 Uhr gemeldet. Danach hat ein Unbekannter in einer Spielhalle an der Münsterstraße in die Kasse gegriffen. Dabei hat die 59-jährige Spielhallenbedienung aus Dülmen den Täter erwischt und versucht, den flüchtenden Täter festzuhalten. Er konnte sich jedoch losreißen und durch den Hinterausgang zu Fuß in Richtung Kreuzweg flüchten. Bei dem Täter handelt es sich um einen 180 cm großen Mann von normaler Statur. Er war dunkel bekleidet mit Hose, Kapuzenjacke, Ohrenschützern und vor den Mund gebundenem Schal. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

