POL-S: Falschfahrer auf der Wildparkstraße - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Am Sonntag (11.11.2018), gegen 02.20 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer beim Polizeirevier Leonberg einen Falschfahrer auf der Wildparkstraße. Der Transporter, ein weißer Mercedes Sprinter, konnte von einer Streife des Autobahnpolizeireviers Stuttgart lokalisiert und an der Auffahrt Botnang angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 76-jährige Fahrzeugführer vermutlich an der Ausfahrt Solitude entgegen der Fahrtrichtung auf die Wildparkstraße auffuhr. Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell