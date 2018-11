POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Fahranfänger hatte Alkohol getrunken

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 23.11.2018 bog ein 19-jähriger Fahranfänger aus Dülmen gegen 01.45 Uhr zügig vor einem herannahenden Streifenwagen von der Elsa-Brändström-Straße nach rechts auf die Lüdinghauser Straße ab. In zügiger Weise setzte er seine Autofahrt fort. Die Polizisten hielten den jungen Dülmener zur Kontrolle an und stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest in der Polizeiwache ergab einen Wert von 0,18 Promille. Da der 19-Jährige dem Alkoholverbot für Fahranfänger unterliegt, erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro und ein Punkt in der "Flensburger Verkehrssünderdatei". Zudem erhält er die Gelegenheit, bei einem kostenpflichtigen besonderen Aufbauseminar mit einem Psychologen sein Verkehrs- und Trinkverhalten zu überdenken.

