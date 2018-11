POL-COE: Dülmen, Innenstadt/ Randalierende junge Männer in Gewahrsam genommen

Coesfeld (ots) - Drei 17, 18 und 20 Jahre alte Dülmener durften zur Beruhigung des alkoholisierten Gemüts die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Nachdem sie bei einem Polizeieinsatz wegen Randalierens in der Innenstadt einen Platzverweis erhalten hatten, beschwerten sich gegen 02.15 Uhr erneut Dülmener Bürger über die Gruppe. Zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen die Polizisten die jungen Dülmener in Gewahrsam. Dabei sperrte sich der 18-Jährige und versuchte, einer Polizistin eine Kopfnuss zu geben. Die Beamtin blieb unverletzt; den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Bei dem 17-Jährigen fanden die Polizisten einen Schlagstock und stellten ihn sicher. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Im Zuge der Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass ein 21-jähriger Dülmener, der ebenfalls mit dieser Gruppe unterwegs war, im Laufe der Nacht von einem seiner Trinkgefährten einen oberflächlichen Messerstich in die Brust erhalten hatte. Er konnte jedoch im Zuge seiner Vernehmung nicht konkret angeben, von wem er den Messerstich erhalten hatte. Entsprechend ermittelt die Polizei nun gegen die übrigen drei wegen Gefährlicher Körperverletzung. Sie konnten am späten Vormittag nach erfolgter Ausnüchterung das Polizeigewahrsam wieder verlassen.

