POL-DU: Unbekannte verbrennen Unrat

Duisburg (ots) - Gestern Mittag (18. November, 13:20 Uhr) haben bislang unbekannte Täter hinter einem Gebäude an Falkstraße an zwei Stellen Unrat angezündet. Zeugen hatten dunklen Rauch gesehen, der in Richtung Innenhafen zog und daraufhin die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen. Niemand wurde verletzt. Die beiden Brandherde befanden sich zwischen den Häusern und der A 59. Das Feuer beschädigte auch ein Gebäude, unter anderem gingen Plexiglasscheiben zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Das Gelände selbst ist über einen Schotterweg von der Kardinal-Galen-Straße erreichbar. Zeugen, die am Sonntagmittag verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte beim KK 11 unter der Rufnummer 0203 280-0.

