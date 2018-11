POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/ Dreister Handtaschendiebstahl

Coesfeld (ots) - Ein besonders Dreister Handtaschendiebstahl ereignete sich am Donnerstag, 22.11.2018 um 18.10 Uhr auf dem Parkplatz am "Ferno" in Dülmen. Eine 60-jährige Dülmenerin kam zu ihrem Auto, stellte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz und stieg dann von der Fahrerseite aus ein. Als sie gerade den Zündschlüssel einstecken wollte, riss ein Unbekannter die Beifahrertür auf, nahm die dunkelblaue Umhängetasche vom Beifahrersitz und rannte in Richtung Vorpark davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit Mütze von normaler Statur mit ca. 180 cm Größe. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell