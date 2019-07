Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Auf drei Rädern auf der Autobahn 6 unterwegs

Gemarkung Ketsch (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06:28 Uhr wurde von einem Verkehrsteilnehmer auf der A6 ein anderes Fahrzeug gemeldet, welches offensichtlich ohne vordere Stoßstange und mit drei Rädern unterwegs war. Es gelang dem Anrufer schließlich, den anderen Fahrer in seinem weinroten Nissan Primera zum Anhalten zu bewegen. Das Fahrzeug kam auf der A6 zwischen Dreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Mannheim / Schwetzingen zum Stehen. Die herbeigerufenen Kollegen konnten bei dem 26 jährigen Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Der Fahrer konnte sich nicht an seine gefahrene Wegstrecke erinnern. Auch wo er seine Stoßstange und sein Vorderrad verloren haben könnte, wusste er nicht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem muss er die nächste Zeit ohne Führerschein auskommen da dieser sichergestellt wurde.

Zeugen, denen das Fahrzeug im Laufe der Nacht aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Walldorf in Verbindung zu setzen. Tel: 06227 - 358260

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Maik Domberg

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell