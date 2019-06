Polizei Münster

POL-MS: Streitigkeiten enden mit Festnahme

Münster (ots)

Die Streitigkeiten zwischen drei Personen endeten am Pfingstmontag (10.06.2019) gegen 17:10 Uhr mit der Festnahme eines Beteiligten.

Die drei Kontrahenten hatten sich auf der angrenzenden Grünfläche an der Gleiwitzer Str. 88 in Münster getroffen. Es kam zu Provokationen, Streitigkeiten und Beleidigungen. Im Gesprächsverlauf zog ein Beteiligter einen Teleskopschlagstock hervor und drohte dem anwesenden 42-jährigen Münsteraner mit Schlägen. Dieser konnte flüchten und besorgte sich aus seinem Haushalt ein Messer, um die beiden anderen Beteiligten damit zu verfolgen. Zeugen benachrichtigten die Polizei, so dass die hinzugerufenen Polizeikräfte den Verfolger festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung wurde Betäubungsmittel (BTM) aufgefunden. Das Messer und das BTM wurden sichergestellt. Die örtliche Fahndung nach den beiden anderen bislang unbekannten Beteiligten verlief zunächst erfolglos. Die polizeilichen Ermittlungen zu diesen Personen dauern an.

