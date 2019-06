Polizei Münster

POL-MS: Fahrradtasche samt Inhalt gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstagnachmittag (8.6., 14:00 bis 15:00 Uhr) eine Ortlieb-Fahrradtasche an der Rudofstraße. Die Tasche hatte der Geschädigte kurzfristig an seinem verschlossenen Fahrrad zurückgelassen. In der Tasche befanden sich eine graue Regenhose, eine signalrote Regenjacke der Marke "Bergans" und eine Sonnenbrille der Marke "Lagerfeld".

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

