Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Fund einer Wasserleiche; Identität steht fest

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie mit polizeilichen Meldungen vom 18. und 19. Mai berichtet, suchten starke Kräfte des Polizeipräsidiums Mannheim, der Wasserschutzpolizei, mehrerer Feuerwehren sowie der DLRG und des DRK im Bereich Ilvesheim nach einem seit Samstag, den 17. Mai vermissten 16-jährigen Jugendlichen.

Am Sonntag, den 23. Juni machte ein Kajakfahrer in den Mittagsstunden im Alten Neckar in Höhe des Friedhofs Ilvesheim einen verdächtigen Fund. Die daraufhin alarmierte Wasserschutzpolizei barg kurze Zeit später einen Leichnam.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Untersuchungen steht mittlerweile die Identität des jungen Mannes fest: Es handelt sich um den seit Mitte Mai vermisst gemeldeten 16-jährigen Jugendlichen.

Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen schließen die Ermittler eine Straftat aus, vielmehr kann vom Vorliegen eines Unglücksfalls ausgegangen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell