Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Beim Wenden Unfall verursacht

Mannheim (ots)

1 Verletzter, 2 nicht mehr fahrbereite Autos, 3 Unfallbeteiligte und 8.000 Euro Sachschaden, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in Seckenheim ereignete.

Ein 44-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr bei einem Wendemanöver rückwärts mit seinem VW in die Seckenheimer Hauptstraße. Ein aus Mannheim kommender Autofahrer wich im letzten Moment nach links aus, kollidierte dabei allerdings mit einem entgegenkommenden Pkw. An diesen beiden entstand Sachschaden von 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Einer der Fahrer wurde zudem leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 44-jährige rückwärtsfahrende Unfallverursacher blieb unverletzt; sein VW wurde auch nicht beschädigt. Er muss sich nicht nur wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

