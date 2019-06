Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Beim Ein- oder Ausparken VW gerammt und geflüchtet - Kommt Fahrer eines weißen Kleinbusses als Verursacher in Frage? Zeugen gesucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montag, zwischen 15:45 Uhr und 16 Uhr, in der Käfertaler Straße, in Höhe der Ludolf-Krehl-Straße, einen VW Polo und machte sich anschließend aus dem Staub. Ein Zeuge teilte dem Geschädigten mit, dass der Fahrer eines weißen Kleinbusses mit roter Aufschrift den Unfall verursacht habe. An diesem war das Teilkennzeichen F-CC ??? angebracht. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme unter Tel.: 0621/174-4045 in Verbindung zu setzen.

