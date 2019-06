Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Seitentür aufgeschnitten

Belm (ots)

Die Seitentür eines Transporters schnitten unbekannte Täter zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen auf und entwendeten aus dem Firmenwagen ein hochwertiges Werkzeug. Der blaue Ford Transit war am Leonardskamp abgestellt. Der Diebstahl könnte mit einer Serie vom Wochenende in Verbindung stehen. In den Stadtteilen Schinkel und Widukindland waren Firmenfahrzeuge/Werkstattwagen "aufgeschnitten" worden, um an Werkzeug zu gelangen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise zu den genannten Diebstählen und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit in Wohngegenden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit größeren Autos in den Wohngebieten unterwegs sind und nach Monteurs-Fahrzeugen Ausschau halten. Diese werden in der Regel erst in den frühen Abendstunden in den Siedlungen abgestellt und am frühen Morgen wieder genutzt. Die Polizisten bitten die Anwohner um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen. Anrufe werden unter der Notrufnummer, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegengenommen.

