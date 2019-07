Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Körperverletzung durch Hundebiss (63-0207)

Dudenhofen (ots)

02.07.2019, 19:30 Uhr

Ein 65Jähriger aus Dudenhofen wurde zu genannter Zeit auf einem Wirtschaftsweg entlang des Speyerbachs von einem angeleinten Hund im Vorbeigehen in den Arm gebissen. Der Hundeführer, welcher gegenüber dem Geschädigten angab, dass es sich bei dem Hund "Boris" um das Tier eines Bekannten handle, wollte danach seinen Namen gegenüber dem Geschädigten nicht preisgeben und verließ den Ort des Geschehens noch vor dem Eintreffen der vom Geschädigten telefonisch verständigten Polizei. Da der Hundeführer auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden konnte, ergeht an diesen bzw. den Hundehalter die Aufforderung, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

