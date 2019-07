Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung in Gaststätte (57-0207)

Speyer (ots)

02.07.2019, 16:21 Uhr

Zwischen einem 47Jährigen und einem 51Jährigen kam es in einer Gaststätte in der Schlesingerstraße zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der 51Jährige den 47Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Augenscheinliche Verletzungen waren beim Anzeigenerstatter bei der Sachverhaltsaufnahme nicht feststellbar. Der Beschuldigte wollte sich nach erfolgter Belehrung nicht zur Sache äußern. Beide Parteien waren augenscheinlich stark alkoholisiert.

