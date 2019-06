Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung Polizeipräsidium Südosthessen von Dienstag, 25.06.2019

Offenbach (ots)

Main-Kinzig-Kreis

Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte und drei Autos mit Totalschaden - Gründau

Heute Nachmittag, gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter Fz.-Führer aus Gründau die B 457 von Gründau in Fahrtrichtung Büdingen. Etwa in der Mitte der Strecke zwischen der Abfahrt Niedergründau und dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum geriet der 39-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er zunächst gegen einen DHL-Kleintransporter und im Anschluss frontal gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Ford Fiesta. Der 22-Jahre alte Fz.-Lenker des Ford wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus dem stark demolierten Fahrzeug geborgen werden. Im Anschluss wurde der schwer-, aber nicht lebensbedrohlich Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Der Unfallverursacher und der 27-jährige Lenker des DHL-Transporters wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. An allen am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Die Bundesstraße 457 war bis 18:50 Uhr voll gesperrt.

Offenbach am Main, 25.06.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell