Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Fußgängerinnen verletzt (46-2603)

Speyer (ots)

26.03.2019, 16.00 Uhr Beim rückwärtigen Ausparken auf dem Parkplatz des Dehner Marktes in der Auestraße hat ein 23-jähriger Golf Fahrer eine Fußgängerin übersehen, die in diesem Moment hinter seinem Fahrzeug vorbeilief. Durch den leichten Anstoß verlor die 69-jährige Fußgängerin das Gleichgewicht und fiel auf eine hinter ihr laufende 74-jährige Frau. Die 76-Jährige stürzte ebenfalls und zog sich dabei vermutlich eine Unterschenkelfraktur zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 69-jährige Rentnerin hat sich leicht verletzt. Sie verzichtete auf eine ärztliche Versorgung.

