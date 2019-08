Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Geschäftsgebäude

Mit Steinplatten haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr die Tür eines Geschäfts in der Katharinenstraße eingeworfen und aus der Kasse und einem Sparschwein einen geringen Münzgeldbetrag entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben können, der von Passanten am Sonntagvormittag entdeckt worden war, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen. Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Mit einem Platzverweis durch die Polizei endete der Aufenthalt eines 40-jährigen Mannes beim Kulturufer, der am Sonntagabend gegen 18 Uhr dem Sicherheitsdienst in der Uferstraße aufgefallen war. Der Wohnsitzlose hatte dort mehrfach Passanten belästigt und mit einem Messer herumgefuchtelt. Als ihn Beamte des Polizeireviers ihm das Messer abnahmen und seine Personalien feststellten, beleidigte der erheblich alkoholisierte Mann die Polizisten mit üblen Ausdrücken. Zur Vermeidung weiterer Störungen erteilten die Beamten dem 40-Jährigen einen Platzverweis für das gesamte Festgelände und zeigten ihn an.

Friedrichshafen

Drogen aufgefunden

Bei der Überprüfung eines 18-Jährigen, der sich in der Nacht zum Samstag gegen 01.30 Uhr zusammen mit drei jugendlichen Mädchen in einer Parkanlage in der Bodelschwinghstraße aufhielt, stellten Beamte des Polizeireviers eine geringe Menge Marihuana sicher. Der junge Mann, der mit den Jugendlichen Wodka konsumierte, hat sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Jugendschutzgesetz zu verantworten.

Friedrichshafen-Ailingen

Unachtsam abgebogen

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L 328a) entstanden. Der 70-jährige Lenker eines Pkw war ortsauswärts gefahren und hatte nach links in den Reinachweg abbiegen wollen. Hierbei übersah er einen 45-jährigen Autofahrer, der den 70-Jährigen gerade überholen wollte, und stieß mit dessen Pkw zusammen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Langenargen

Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Sonntag versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Bildstock" einzubrechen, wurde hierbei jedoch gestört. Als eine Hausbewohnerin gegen Mitternacht auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden war und deshalb das Licht anschaltete, gab der Unbekannte, der bereits an einer Tür hantiert hatte, sein Vorhaben auf. Personen, denen zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Langenargen

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Über 1,7 Promille ergab der Alkoholtest eines 21-jährigen Autofahrers, den Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in Eriskirch-Schlatt überprüften. Der Mann steht im Verdacht, zuvor von Bierkeller in Richtung Eriskirch gefahren und im Mooser Weg von der Straße abgekommen zu sein. Die Polizisten veranlassten bei dem jungen Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher.

Langenargen

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr bei einem 28-jährigen Motorrollerfahrer fest, den sie in der Friedhofstraße kontrollierten. Der Mann hatte beim Erkennen des Streifenwagens sofort sein Fahrzeug abgestellt und sich zu Fuß entfernen wollen. Dies konnten die Polizisten jedoch verhindern. Sie veranlassten bei dem Zweiradfahrer nach einem Drogentest, der positiv auf Kokain reagierte, die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt. Der Tatverdächtige steht ferner im Verdacht, im Besitz einer geringen Menge Cannabis gewesen zu sein, die er vor der Kontrolle weggeworfen hatte, was aber von den Beamten beobachtet wurde.

Langenargen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen, der in der Nacht zum heutigen Montag gegen 03.30 Uhr in der Ortsstraße in Langenargen-Oberdorf mit einem 20-Jährigen in Streit geraten war und im Verlauf der Auseinandersetzung auf den jungen Mann einschlug. Durch das Eingreifen von Zeugen konnte der Tatverdächtige von seinem Opfer abgebracht werden. Der 28-Jährige, der sich auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten äußerst provokant verhielt und deren Anweisungen nicht befolgen wollte, erhielt von diesen einen Platzverweis. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des handfesten Streits zwischen den beiden deutlich alkoholisierten Männern dauern an.

Kressbronn

Alkoholisierter Autofahrer

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen bei einem 49-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr in der Friedrichshafener Straße anhielt und kontrollierte. Nach einem positiven Alkoholtest musste sich der alkoholisierte Autofahrer einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Seine Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein einbehalten.

Tettnang

Nach Streifvorgang geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagvormittag zwischen 10.20 Uhr und 11.00 Uhr einen auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Oberhofer Straße abgestellten roten Nissan Micra gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Oberteuringen

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Möglicherweise gestört wurde ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Sonntag zwischen 01.30 Uhr und 09.20 Uhr in eine Gaststätte in der Adenauerstraße einbrechen wollte. Der Unbekannte hatte bereits an einer Tür im Untergeschoss hantiert, dann aber sein kriminelles Vorhaben aufgegeben. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, aufzunehmen.

Markdorf

Einbruch in Gaststätte

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ist ein unbekannter Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag in ein Lokal in der Straße "Untertor" eingestiegen. Ob etwas aus der Gaststätte entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Der durch das brachiale Vorgehen angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu melden.

Markdorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 57-jähriger Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr von Beamten des Polizeireviers Überlingen im Stadtgebiet angehalten und überprüft wurde. Wie die Polizisten feststellten, war dem Pkw-Lenker bereits die Fahrerlaubnis behördlich versagt worden. Neben dem Mann hat sich auch die mitfahrende Fahrzeughalterin zu verantworten, da sie die Fahrt mit ihrem Auto dennoch zugelassen hatte.

Markdorf

Einbrecher entpuppten sich als Hotelgäste

Als von einem Zeugen am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr zwei Personen der Polizei gemeldet wurden, die versuchen, in ein Hotel einzusteigen, konnten von einer Streifenwagenbesatzung zwei erheblich alkoholisierte Männer festgestellt werden. Diese entpuppten sich als Hotelgäste, die ihren Schlüssel vergessen oder verloren hatten. Der Versuch, an der Gebäudefassade hochzuklettern und über das offen stehende Fenster ihr Zimmer zu erreichen, scheiterte jedoch am Alkoholisierungsgrad der beiden.

Markdorf

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen in der Nacht zum Sonntag gegen 02.15 Uhr bei einem 27-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Zeppelinstraße anhielten und kontrollierten. Nach einem positiven Alkoholtest, der 0,7 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Bermatingen

Wildunfall

Als eine Streifenwagenbesatzung am späten Samstagabend gegen 23 Uhr einen 36-jährigen Autofahrer stehend auf dem Seitenstreifen der K 7749 zwischen Bermatingen und Ahausen antraf, teilte dieser mit, dass er gerade einen Wildunfall hatte. Der Mann, an dessen Pkw ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand, war in Richtung Ahausen gefahren, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde bei der Kollision mit dem Auto getötet. Da die Polizisten bei dem Pkw-Lenker Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten, veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Hagnau

Sachbeschädigung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 01.40 Uhr auf der Hauptstraße ereignete. Als ein Pkw-Lenker von Friedrichshafen in Richtung Meersburg fuhr, wurde am Ortseingang von Hagnau plötzlich eine Flasche auf die Fahrbahn geworfen. Nachdem der Autofahrer daraufhin anhielt, näherte sich aus den Weinreben eine männliche Person, die die Heckscheibe des Pkw zertrümmerte und das vordere Kennzeichen abriss. Danach stieg der Täter in ein VW-Cabrio ein, dessen Lenkerin in Richtung Friedrichshafen davonfuhr. Der Unbekannte soll 185 bis 190 cm groß und korpulent sein, er hat eine Glatze, kurze rote Haare und trug ein grünes T-Shirt sowie eine kurze rote Hose. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/43443, in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Autofahrer erfasst E-Bike

Mit leichten Verletzungen musste ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer am Sonntagnachmittag gegen 14.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K 7765 vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 77-jährige Lenker eines VW T6 hatte die Kreisstraße zwischen dem Affenberg und Oberuhldingen befahren und kurz vor der Einmündung der Straße "Unteres Ried" zum Überholen des vorausfahrenden Zweiradfahrers an. Dieser streckte zur gleichen Zeit den linken Arm aus und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein, um nach links abzubiegen. Der 63-Jährige wurde dabei vom Pkw erfasst und stürzte bei der Kollision auf die Fahrbahn.

