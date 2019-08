Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zeugensuche nach Unfallflucht - Reisebus gesucht

Am Donnerstag, 29.08.19, gegen 13.30 Uhr, fuhren ein Lkw und ein Reisebus nacheinander auf der B500 von Waldshut in Richtung Häusern. Etwa in Höhe der Abzeigung nach Attlisberg soll der Reisebus den Lkw trotz einer Sperrfläche überholt haben. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Reisebus so knapp vor dem Lkw einscheren, dass der Außenspiegel des Lkw gestreift und beschädigt wurde. Das entgegenkommende Fahrzeug musste ebenfalls stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Reisebus setzte seine Fahrt in Richtung Häusern jedoch unbeirrt fort, obwohl er durch den Lkw-Fahrer mittels Hupe und Lichtsignalen auf die Situation aufmerksam gemacht worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Reisebus mit Personen besetzt. Der Bus soll keine Aufdrucke gehabt haben, er war weiß und trug vermutlich ein schweizerisches Kennzeichen. Der Polizeiposten St. Blasien, Tel. 07672 92228-0, sucht Zeugen, insbesondere auch den Autofahrer, welcher dem Reisebus entgegen kam und abbremsen musste.

