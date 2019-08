Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee/B500 - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr am 28.08.2019, kurz nach 13.00 Uhr die B500 von Schluchsee in Richtung Häusern. Aus noch unbekannter Ursache streifte er einen weiteren vorausfahrenden Motorradfahrer hinten rechts und geriet dabei mit seinem Fahrzeug rechts auf eine Grünfläche, schleuderte an dem vorausfahrenden Motorradfahrer vorbei und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf er auf das Heck eines weiteren vorausfahrenden PKWs geschleudert wurde. Dabei wurde der 53-Jjährige schwer verletzt. Der 66-jährige zweite Motorradfahrer und 65-jährige Autofahrer wurden nicht verletzt. Der unfallverursachende Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

