Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Feuerwehreinsatz nach Mülleimerbrand

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.08.19, gegen 05.10 Uhr, wurde aus einer Tankstelle in der Schnötstraße ein brennender Müllereimer gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand geringer Sachschaden an dem Mülleimer und an einer Wand. Weshalb der Mülleimer Feuer fing ist unklar. Eine Angestellte wurde durch den Rettungsdienst nach der Einatmung von Rauchgasen vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Kj

