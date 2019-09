Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Dekokranzes

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, gegen 15:00 Uhr stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Pirmasens fest, dass ein an der Hauseingangstür angebrachter Dekokranz brannte. Das Feuer konnte durch die Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Durch die Flammen wurde neben dem Dekokranz auch die Hauseingangstür und der Türrahmen beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 250 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

