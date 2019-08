Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Dreiste Diebe

Hattingen (ots)

Am Sonntag beobachtete eine Anwohnerin der Straße Rathausplatz, wie drei männliche Personen Möbel klauten. Ein Nachbar befand sich gerade im Umzug und hatte die Möbelstücke zur weiteren Verladung auf dem Gehweg zwischengelagert. Die Männer hielten mit ihrem Lkw an, luden die Möbel ein und fuhren davon. In der Erzbergerstraße konnte der Lkw mit den 54, 28 und 16-jährigen Dortmundern angetroffen und kontrolliert werden. Diese gaben sich als Schrottsammler aus, konnten jedoch die dafür erforderlichen Unterlagen nicht vorzeigen. Da der 28 und der 16-Jährige kein Ausweisdokument vorlegen konnten, wurden diese zur Feststellung ihrer Identität zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. In dem Lkw konnten weitere Gegenstände aufgefunden werden, deren Herkunft die drei Männer nicht zweifelsfrei erklären konnten.

