Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Diebstahl von Porsche schlug fehl

Hattingen (ots)

Am Sonntagvormittag stellte der 57-jährige Nutzer eines Porsches 911 sein Fahrzeug um 11:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Werksstraße ab. Als er um 13:45 Uhr zu seinem Gefährt zurückkam, stellte er zunächst fest, dass am Schloss der Fahrertür manipuliert wurde. Beim Hineinsetzen bemerkte er dann, dass auch das Zündschloss beschädigt war. Hinweise auf die Autodiebe konnte er nicht geben. Die Polizei sucht daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Werksstraße gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

