Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 24.08.2019, um 15:15 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Sulingen/Niedersachsen mit seinem Pkw, Mercedes, die Byfanger Straße in Fahrtrichtung Burgaltendorfer Straße. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine direkt hinter dem Mercedes fahrende 83-jährige Frau aus Hattingen konnte mit ihrem Pkw, Opel Corsa nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die Hattingerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Sulingers war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

