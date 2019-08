Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Nichts unversucht gelassen

Wetter (ots)

Nichts unversucht gelassen haben Unbekannte, welche in der Urlaubszeit in eine Immobilie an der Straße An der Pferdebahn einbrechen wollten. Als die Bewohner des Hauses am gestrigen Freitag zurück gekehrt waren, stellten sie Beschädigungen an der Hauseingangs- und der Terrassentür fest. Darüber hinaus wurde augenscheinlich probiert durch eine Katzenklappe im Fenster dieses zu öffnen. Die Widerstandskraft der Türen und ein hinter dem Fenster angebrachtes Gitter machten es den unbekannten Tätern aber so schwer, dass diese von ihrem Vorhaben abließen und nicht in das Gebäude gelangen konnten.

