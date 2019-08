Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Am 02.08.2019 gegen 07:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Zweibrücken mit seinem Pkw die Ringstraße in Fahrtrichtung des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses. Der Fahrer eines Transporters befuhr die Steinhauser Straße von der Molitorstraße kommend in Fahrtrichtung Flugplatz. Im Kreuzungsbereich beachtete der Fahrer des Pkws nicht die Vorfahrt des Transporters. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei war die Wucht des Aufpralls derart groß, dass der Transporter über die dortige Verkehrsinsel geschleudert wurde, seitlich umkippte und gegen eine Gartenmauer stieß. Beide männliche Insassen des Transporters, französische Staatsangehörige, mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen, Prellungen und HWS, stationär im Nardini-Klinikum aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und sind wirtschaftlicher Totalschaden. Am Okw entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, am Transporter 55000 Euro und an der Gartenmauer 3000 Euro. Außerdem beläuft sich der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen auf ca. 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

