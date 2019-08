Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Diebstahl in Spielothek

Pirmasens (ots)

Am Samstag, dem 03.08.2019, gegen 13:00 Uhr, entwendete ein 38-jähriger Pirmasenser in einer Spielothek in der Landauer Straße in Pirmasens den Gewinn aus dem Automaten einer anderen Person. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Personen, in dessen Folge der Täter die Örtlichkeit verließ. Das Opfer wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht verletzt.

