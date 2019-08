Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen durch Graffiti an insgesamt sieben PKW

PI Zweibrücken (ots)

In der Zeit von Samstag, den 02.08.2019, 17:30 Uhr und Sonntag, den 03.08.2019, 07:30 Uhr kam es im Bereich der Pirmasenser Straße in Zweibrücken zu insgesamt sieben Sachbeschädigungsdelikten an Fahrzeugen durch schwarzen Sprühlack. Die Täter besprühten die PKWs vorwiegend auf der Beifahrerseite in horizontal verlaufenden Wellenlinien. Schadenshöhe: ca.10.000EUR

