Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Busdorf: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B77

Busdorf (ots)

Am Dienstag, den 07.05., gegen Mittag, ereignete sich auf der Bundesstraße 77 in Busdorf ein tödlicher Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Kombi kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 27-jährige an der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde über die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B77 war bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen um 15:40 Uhr voll gesperrt. Des Weiteren war auch ein Rettungshubschrauber an dem Einsatz beteiligt.

