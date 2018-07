BPOLI-KA: Exhibitionist im Intercityexpress festgenommen

Karlsruhe (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr haben Beamte der Bundespolizei einen Exhibitionisten im Hauptbahnhof Mannheim vorläufig festgenommen.

Der 30-jährige Mann belästigte zuvor eine junge Frau in einem Intercityexpress auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim. Die Geschädigte und der Beschuldigte saßen während der Zugfahrt in einem Abteil. Plötzlich fing der Mann an seine Hand in die Hose zu stecken und an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Weiterhin versuchte er sich der 24-jährigen Frau mehrfach zu nähern.

Die Geschädigte war verängstigt und forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Anschließend wandte sie sich an eine Zugbegleiterin, die die Bundespolizei verständigte.

Im Hauptbahnhof Mannheim wurde der aus der Türkei stammende Mann vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht.

Im Rahmen der Durchsuchung war der Mann äußerst aggressiv und wehrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er schrie die Beamten mehrfach an und schlug mit dem Armen um sich.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde nach Ausnüchterung auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

