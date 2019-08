Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchdiebstahl mit geklauten Kennzeichen

Käshofen/Bechhofen (ots)

Am 02.08.2019 zwischen 03:00 bis 04:30 Uhr wurden in Käshofen in der Hauptstraße von einem blauen Opel Corsa beide Kennzeichen entwendet und auf ein dunkles Fahrzeug, vermutlich Opel Omega montiert. Anschließend wurde das Fahrzeug, besetzt mit drei Personen, gegen 04:45 Uhr für einen Einbruch in eine Gaststätte in Bechhofen benutzt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Zweibrücken

Prechtl, PHK

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell