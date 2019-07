Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide - Zwei Verletzte Zuwanderer nach Schlägerei am Hauptbahnhof

Krefeld (ots)

Gestern (06. Juli 2019), um 15:15 Uhr haben sich am Südausgang des Hauptbahnhof in Krefeld zwei Zuwanderer erst gestritten und dann geschlagen.

Ein 30-jähriger und ein 32-jähriger, die in Willich wohnhaft sind, hatten sich in der Öffentlichkeit geschlagen. Angeblich sollten auch Gegenstände eingesetzt worden sein, die die Polizei aber nicht auffinden konnte. Beide wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wurden.

Da beide unter Drogeneinfluss standen, wurden ihnen eine Blutprobe entommen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eröffnet.(584)

