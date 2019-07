Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte - Nach Streit von zwei Anwohnern, ein Leichtverletzter nach Messerstich

Krefeld (ots)

Gestern (05. Juli 2019), gegen 19:35 Uhr wurde nach einem Streit auf der Lewerentzstraße, zwischen zwei Nachbarn, einer davon mit einem Messer leicht verletzt.

Ein 36-jähriger Krefelder führte Reinigungsarbeiten am Haus durch und hörte dabei Musik mit erhöhter Lautstärke. Darüber geriet er dann mit einem 54-jährigen Krefelder Nachbarn in Streit und es kam zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung. Der 36-jährige hatte dabei einen Wischmob in der Hand und der 54-jährige Nachbar benutzte dann ein Messer.

Der 36-jährige wurde leicht am Rücken verletzt und wurde durch einen Rettungswagen erstversorgt.(582)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell