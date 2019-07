Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Forstwald - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Krefeld (ots)

Gestern (05. Juli 2019), um 07:45 Uhr verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ohne Fremdeinwirkung leicht.

Der 58-jährige Krefelder fuhr mit seinem Motorrad die Oberbenrader Straße in Richtung Hückelsmaystraße. An der Einmündung hielt er an dem Stop-Zeichen. Beim Abbiegen nach links, kam er dann ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. (581)

