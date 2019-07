Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Pkw-Brand - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Heute Nacht (5. Juli 2019) sind zwei Autos auf der Straße Lehmheide in Brand geraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandursache steht derzeit noch nicht fest.

Gegen 1:05 Uhr bemerkte ein Autofahrer den Brand von zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes Vito, die mit einem weiteren Fahrzeug auf dem Auflieger eines Autotransporters abgestellt waren. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Zum Zeitpunkt des Brandes schlief der Fahrer des Transporters im Führerhaus des Zugfahrzeuges. Als er vom akustischen Alarm der geladenen Fahrzeuge aufwachte und das Feuer erblickte, verließ er das Führerhaus und blieb so glücklicherweise unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und einen Brandsachverständigen eingesetzt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (578)

