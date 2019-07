Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem

Lehmheide: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Im Zeitraum von Montag (1. Juli 2019), 22 Uhr bis Dienstag (2. Juli 2019), 16:50 Uhr sind Unbekannte in einen Kiosk an der Vennfelder Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher drückten die Jalousie der Eingangstür hoch und hebelten die Tür des Kiosks auf. In den Räumlichkeiten brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und stahlen den gesamten Inhalt. Ein weiterer Automat wurde beschädigt. Zudem entwendeten sie ein Elektrogerät und entfernten sich mitsamt ihrer Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (575)

