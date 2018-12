FW-RE: Sofabrand in einer Wohnung - keine Verletzten

Recklinghausen (ots) - In der Nacht vom 07. Dezember 2018 wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 03:15 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Stenkhoffstraße alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte dort ein Sofa im Erdgeschoss brennen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hatten die Bewohner des 3-Familienhauses bereits selbstständig das Gebäude verlassen und machten sich auf dem Gehweg bemerkbar.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte des Löschzuges Hochlar nahmen zur Brandbekämpfung ein C-Rohr unter Atemschutz vor und wurden im weiteren Verlauf von den Einsatzkräften des Löschzugs Altstadt unterstützt. Das brennende Sofa konnte so zügig gelöscht werden. Die Unterbringung der Bewohner erfolgte kurzzeitig in Nachbargebäuden. Aufgrund der Brandentwicklung und der intensiven Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes konnten die Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Grundschutz im Stadtgebiet wurde durch den Löschzug Ost sichergestellt.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Auskünfte.

Feuerwehr Recklinghausen

stellvt. Fachbereichsleiter Feuerwehr

Daniel Richmann

Telefon: 02361/30 699 1100

Telefon: 02361-30699 1120 (Wachabteilungsleiter, außerhalb der

Bürozeiten)

E-Mail: daniel.richmann@recklinghausen.de

http://www.feuerwehr-recklinghausen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell