Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Unfall - Elfjährige Radfahrerin leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitagmorgen (4. Juli 2019) ist eine elfjährige Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden.

Gegen 7:45 Uhr bog eine 49-jährige Autofahrerin von der Hubertusstraße nach rechts in die Sankt-Anton-Straße ab. Dabei erfasste sie die Schülerin, die aus der entgegengesetzten Richtung ebenfalls in die Sankt-Anton-Straße abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. (577)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell