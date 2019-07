Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 79-Jährige übersieht Zweiradfahrer

Schwere Verletzungen erlitt bei einem Unfall am Montag in Biberach ein 62-Jähriger.

Gegen 16.30 Uhr sei die Seniorin laut Polizeiangaben seitlich in die Schlierenbachstraße eingefahren. Dort war der Mann mit seinem Leichtkraftrad unterwegs. Die Frau übersah ihn, weshalb die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 3.000 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

