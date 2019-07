Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Automatenknacker hinterlassen hohen Schaden

In der Nacht zum Dienstag stiegen Unbekannte in eine Spielothek in Laupheim ein.

Ulm (ots)

Die Einbrecher machten sich an einem Gebäude in der Bergmannstraße zu schaffen. Laut Polizeiangaben stiegen sie über das Dach und kamen so in das Innere des Gebäudes. Dort sollen sie einen Tresor und 17 Automaten aufgehebelt haben. Mit erbeutetem Geld gelang ihnen unerkannt die Flucht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Die Polizei aus Laupheim hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie nimmt unter der Telefon-Nr. 07392/96300 Zeugenhinweise entgegen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler empfehlen, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Für die Menschen in Laupheim und Umgebung informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm darüber, wie das geht. Die Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 1225551

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell