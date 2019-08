Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens

Mofa nicht versichert

Pirmasens (ots)

Bei einer Kontrolle eines 17-jährigen Pirmasensers am späten Freitagnachmittag in der Straße Am Steinbruch wurde festgestellt, dass das mitgeführte Mofa nicht versichert war. Der junge Mann hatte einfach ein anderes Kennzeichen an seinem Gefährt angebracht, um so eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Auf diesen kommt nun ein Strafverfahren zu.

