Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens

Unfall im Kreisel

Pirmasens (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr kam es im Kreisel am Dr. Robert-Schelp-Platz in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis übersah hierbei eine 60-jährige Frau, welche sich bereits im Kreisel befand. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

