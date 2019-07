Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Wohnungsbrand, Hauptstraße

Bild-Infos

Download

Schwelm (ots)

Am Mittwochmittag (24.07.2019) um 14:11 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm mit dem Stichwort "Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr" zur Hauptstraße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus sollte es zu einem Zimmerbrand gekommen sein, wobei noch Personen in der Wohnung vermutet wurden.

Der eintreffende Einsatzführungsdienst stellte eine Rauchentwicklung auf der Gebäuderückseite fest, sofort lies Einsatzleiter Matthias Jansen einen Trupp unter Atemschutz zur Brandwohnung in die 1. Etage vorgehen. Der Angriffstrupp öffnete die Wohnungstür gewaltsam und konnte eine Person in der Stark verrauchten Wohnung vorfinden. Die Person wurde durch den Trupp gerettet und ins Freie verbracht, wo die Person dem Rettungsdienst übergeben wurde. Im Anschluss konnte der Trupp angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache ausfindig machen. Dieses wurde durch die Einsatzkräfte abgelöscht. Im weiteren Verlauf wurde die Wohnung mittels Hochdrucklüfter belüftet und die Einsatzstellte der Polizei übergeben. Die Person aus der Wohnung wurde durch den Rettungsdienst in eine nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes wurden die weiteren Hausbewohner durch den Rettungsdienst in einem nahe gelegenen Park im Schatten betreut, bevor sie wieder in Ihre Wohnung zurückkehren konnten.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 33 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 15:20 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell