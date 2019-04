Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Niedersachsendamm ist gestern ein 79 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 0441/790-4115 zu melden.

Den bisherigen Zeugenaussagen zufolge war der 79-jährige Oldenburger gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Radweg des Niedersachsendamms in Richtung Cloppenburger Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Straße Achterdiek verließ der Rentner den Radweg, um den Niedersachsendamm zu überqueren. Noch auf der Fahrbahn erfasste der VW Polo eines in gleicher Richtung fahrenden 68-jährigen Oldenburgers den Radfahrer. Der 79-Jährige stürzte vom Rad und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er musste von Mitarbeitern eines Rettungsdienstes in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (443721)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell