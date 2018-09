POL-GT: Frau beschädigt geparktes Fahrzeug und flüchtet

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (JF) - Eine bis dahin unbekannte Mercedes-Fahrerin beschädigte am Samstagvormittag (08.08., 11.15 Uhr) einen neben ihr an der Wasserstraße parkenden VW-Passat an der Beifahrertür.

Als der Fahrer des VW-Passats zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und den Unfallschaden bemerkte, verständigte er die Polizei.

Während der Unfallaufnahme erschien die Fahrerin des Mercedes. Es handelt sich um eine 44-jährige Lippstädterin, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

