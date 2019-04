Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Weitere Spiegel an PKW abgetreten und Lackkratzer +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Nachdem bereits in der Nacht zu Freitag den 12. April 2019 insgesamt fünf Sachbeschädigungen an PKW, zumeist durch Abtreten der Außenspiegel, gemeldet wurden, kamen am Wochenende in den Nächten zu Samstag und zu Sonntag sechs weitere gleichgelagerte Sachverhalte zur Anzeige. Dieser Vandalismus zog sich von der Moslestraße im Bereich des Hauptbahnhofs durch das Johannisviertel in die Starklofstraße, Johannisstraße, Nelkenstraße, weiter in die Rüthningstraße und in die Weißenmoorstraße. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter emotional in irgendeiner Art und Weise auffällig gewesen sein dürften und bittet daher Zeugen, verdächtige Beobachtungen in dem Bereich unter Telefon 0441-7904115 zu melden.

