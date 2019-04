Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Körperverletzung und Beleidigung - Polizei sucht unbekannte Hundehalterin +++

Oldenburg (ots)

Nach einer ungewöhnlichen Auseinandersetrzung zwischen einer Hundehalterin und einer Rollstuhlfahrerin hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Fall werden unter Telefon 0441/790-4115 entgegen genommen.

Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Samstag im Landschaftspark Mühlenhunte (Lazaruswiesen) in der Nähe der Elisabethstraße abgespielt. Eine 55-jährige Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rollstuhl auf dem Wanderweg der Lazaruswiese unterwegs und fuhr an einer bislang unbekannten Frau vorbei, die auf einer Bank saß und einen Hund bei sich hatte. Der nicht angeleinte Hund sei plötzlich auf die Rollstuhlfahrerin zugelaufen und dann der aufgrund ihrer Behinderung unter starken schmerzen leidenden Frau auf den Schoß gesprungen.

Die Oldenburgerin habe aufgeschrien und die Hundebesitzerin aufgefordert, den Hund zurückzurufen. Die Unbekannte habe jedoch nicht reagiert. Stattdessen habe die etwa 30-Jährige die im Rollstuhl sitzende Frau wiederholt beleidigt und beschimpft.

Die 55-Jährige erstattete heute Anzeige bei der Polizei.

Bei der Unbekannten soll es sich um eine etwa 30 Jahre alte und 1,80 Meter große Frau mit schlanker, sportlicher Figur gehandelt haben. Sie sei mit einem grünlichen, längeren Parka, hellblauer Hose sowie Turnschuhen bekleidet gewesen. (441238)

